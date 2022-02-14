Анна Тринчер показала реакцию бабушки на свою новую грудь: "Святая Мадонна"

Артистка опубликовала соответствующее видео.

Украинская певица и блогер Анна Тринчер, которая месяц назад увеличила грудь, показала реакцию своей бабушки.

На странице в Instagram звезда сериала "Школа" разместила ролик, где стоит с родным человеком в своей гардеробной в квартире. Артистка продемонстрировала формы бабушке и сняла ее ответ на камеру. Так, сначала женщина закрыла глаза и закричала. Она отметила, что бюст выглядит хорошо, но все же не соглашается с решением внучки сделать маммопластику.

"Люди добрые, святая Мадонна, помоги. Ой, дитя… Да, красиво, но я все равно не согласна с тобой! А потому, что я люблю тебя такой, какой тебя Бог подарил. А ты лучшее создание на свете", – поделилась бабушка.

В комментариях юзеры порадовались такому комментарию.

Ваша бабушка невероятна

Какая классная реакция бабушки

Бабуля огонь

Заметим, реакция бабушки на увеличенные губы Тринчера была более бурной. Женщина раскритиковала певицу: "Как будто у тебя граната взорвалась во рту, бл*! У тебя что здесь, пальма или мозги?! Я этого не люблю, понимаешь? Тебе Бог дал красоту. Ты от Бога красивая. Что ты себя уродуешь?" .

instagram.com/annatrincher_official

Читайте также: