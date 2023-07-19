Анна Тринчер показала роскошный дом, в который переехала с мужем Александром Волошиным

Теперь супруги будут жить за городом.

Украинская певица и блогер Анна Тринчер вместе с мужем Александром Волошиным поделились с поклонниками новостью.

Так, супруги решили переехать за город. Об этом Тринчер рассказала на странице в Instagram. Артистка уже запостила первые кадры, где в объятиях любимого позирует на фоне своего нового дома. Анна не указала, купили они или арендовали жилье.

Анна Тринчер и Александр Волошин переехали за город / Фото: instagram.com/annatrincher_official

Анна Тринчер и Александр Волошин переехали за город / Фото: instagram.com/annatrincher_official

Также исполнительница призналась, что она в восторге от дома:

"Новый этап жизни. Да, мы переезжаем в дом за городом. Я ходила очарована и мечтала о том, как я буду бегать по территории, заниматься йогой в своем дворике, буду приглашать друзей на шашлыки", – рассказала Тринчер.

Анна Тринчер и Александр Волошин переехали за город / Фото: instagram.com/annatrincher_official

Пока Анна не проводила фанам экскурсию по дому, но уже засветила двор своего жилья.

Анна Тринчер и Александр Волошин переехали за город / Фото: instagram.com/annatrincher_official

Анна Тринчер и Александр Волошин переехали за город / Фото: instagram.com/annatrincher_official

В свою очередь, поклонники порадовались за своего кумира и поздравили ее с новым этапом в жизни: "Это такое счастье невероятное, с квартирой не сравнить!", "Поздравляем вас. Ждем сторис с новоселья!", "класс, удачи вам! Пусть в доме царит счастье и благополучие".

Напомним, недавно Анна Тринчер рассказала, что столкнулась с непростой ситуацией в браке с блогером Александром Волошиным. В частности, мнения супругов разделились относительно домашнего любимца.

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