Анна Тринчер показала шрамы после увеличения груди и призналась, сожалеет ли об операции

Певица Анна Тринчер откровенно рассказала, сожалеет ли о том, что решилась увеличить себе грудь.

Своими признаниями исполнительница поделилась на своей странице в Instagram, а также показала, как выглядят ее груди сейчас. В кадре Тринчер позировала в откровенном купальнике, едва прикрывавшем бюст звезды, поэтому фаны смогли увидеть оставшиеся на теле Анны шрамы после хирургического вмешательства.

Анна Тринчер / Фото: instagram.com/annatrincher_official

По словам певицы, она совсем не сожалеет об операции, а наоборот радуется, что решилась на такой ответственный шаг.

"Я в аху*. Буквально, эта операция очень добавила мне уверенности, сексуальности, взрослости. Именно моя операция прошла идеально, реабилитация не была сложна, через месяц после операции я уже видела результат и была очень довольна. Я очень рада, что решила сделать этот шаг. Шрамы. Они есть, маленькие и почти не заметные. ацию! Размер. Идеальный! Я очень рада, что послушалась хирурга, у меня пропорциональный, натуральный размер, идеальная форма, не больше не меньше", — поделилась впечатлениями Тринчер.

Анна Тринчер / Фото: instagram.com/annatrincher_official

Несмотря на то, что прошло много времени, иногда певице все же приходится сталкиваться с осуждением и негативными комментариями по поводу изменений внешности. Но сейчас Анна пытается не обращать внимания на критику в свою сторону.

"Почему-то еще есть такой привкус осуждения со стороны общества любого вмешательства в свое тело. "Если бы ты себя любила- ты бы никогда не увеличила грудь"... Почему? И как это вообще связано? Первое, что хочу сказать, но я думаю, что это и так очевидно и должно быть понятно каждому сознательному человеку, - мое тело, мое дело. Никого не должно беспокоить, что я делаю со своей внешностью и как выгляжу. Схема проста: я делюсь в своем блоге событиями моей жизни и собственной трансформацией - вы потребляете этот контент... Не больше, не меньше! Второй момент, могут ли девушки/парни, которые любят и принимают себя хотеть изменений, даже, если это касается хирургического вмешательства - да, однозначно!", - высказалась Тринчер.

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