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Анна Тринчер показала свадебное платье и нарвалась на плохие пророчества: что не так с нарядом певицы

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Анна Тринчер показала свадебное платье и нарвалась на плохие пророчества: что не так с нарядом певицы

Анна Тринчер и Александр Волошин / Фото: instagram.com/annatrincher_official

Певица Анна Тринчер готовится к свадьбе и уже выбрала праздничный наряд.

Уже скоро Анна Тринчер и ее избранник Александр Волошин готовятся обменяться кольцами. Как сообщила пара, церемония запланирована на 24 сентября.

Несмотря на то, что влюбленные не планируют роскошную свадьбу, певица активно занимается поисками идеального образа. В Instagram Тринчер поделилась вариантом платья.

© instagram.com/annatrincher_official
Фото: instagram.com/annatrincher_official
© instagram.com/annatrincher_official
Фото: instagram.com/annatrincher_official

Исполнительница неожиданно выбрала желтый цвет для наряда. Однако ответные поклонники предупредили Анну, что это очень плохой знак. Поклонники заверили, что желтый цвет свадебного платья приведет к разводу и несчастью в браке.

© instagram.com/annatrincher_official
Фото: instagram.com/annatrincher_official

Не понравился выбор наряда и жениху. Блогерша пожаловалась, что Александр категорически против ее цвета платья.

© instagram.com/annatrincher_official
Фото: instagram.com/annatrincher_official

Однако Тринчер это не остановило – исполнительница считает, что смысл свадебного платья в другом.

"Для чего жена одевает платье на свадьбу, роспись, что угодно? Чтобы чувствовать себя самой красивой во всем мире именно в этот день! Так вот я ее нашла", — ответила на критику певица.

© instagram.com/annatrincher_official
Фото: instagram.com/annatrincher_official

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