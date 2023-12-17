Анна Тринчер показала свои архивные фото и рассказала о частой травле за внешность

Украинская певица Анна Тринчер показала архивные фотографии и рассказала, как в детстве ее часто оскорбляли за внешность и голос.

Еще с детства Аня очень любила петь. Она упорно шла к своим целям и занималась вокальными данными с учителем музыки. И с течением времени начала снимать видеоролики, где поет. Да, кадрами одного из них девушка поделилась со своими поклонниками в фотоблоге.

Анна Тринчер / Фото: instagram.com/annatrincher_official

Анна Тринчер / Фото: instagram.com/annatrincher_official

"Она очень любила петь, выступать на сцене. Ей так нравилась жизнь артиста, аплодисменты. Вместо гуляний она шла на занятия по вокалу. Самой счастливой она себя чувствовала, когда люди улыбались от ее пения", — трогательно дополнила кадр подписью певица.

Впрочем, Тринчер призналась, что имела много хейтеров. В частности, она обнародовала скриншот негативного комментария. Неизвестный юзер на тот момент отметил, что девушка была некрасивой и безголосой.

Анна Тринчер / Фото: instagram.com/annatrincher_official

Артистка призналась, что когда она встречала таких людей, она "закрывала глаза и уходила в свой сказочный мир". Да, она поделилась кадрами из шоу "Голос країни", в котором когда-то участвовала.

Анна Тринчер / Фото: instagram.com/annatrincher_official

На шоу она постепенно изменялась. Звезда добавила, что ее покою во время хейта способствовали духовное развитие, самопознание и любовь к себе. Тринчер неоднократно обращалась к психологам за помощью.

Анна Тринчер / Фото: instagram.com/annatrincher_official

К слову, знаменитость обнародовала еще несколько фотографий с детства.

Анна Тринчер / Фото: instagram.com/annatrincher_official

Анна Тринчер / Фото: instagram.com/annatrincher_official

Напомним, недавно Анна Тринчер после развода с блоггером Александром Волошиным выпустила горячий клип к новой песне. Звезда предстала в кадре в соблазнительных костюмах и купальниках.

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