Анна Тринчер показала свою двухэтажную арендованную квартиру – видео

Украинская певица и блогерша Анна Тринчер впервые провела экскурсию в своей арендованной двухуровневой квартире.

Артистка в своем фотоблоге показала просторное жилье, в котором проживает уже полгода. В частности, гостиную и небольшую кухню, которые объединены. Именно на первом этаже, по словам певицы, она проводит больше времени за медитациями, йогой, наслаждается музыкой, работает и учится.

В ролике Анна также продемонстрировала ванную комнату, личный рабочий кабинет и спальню на втором этаже, к которой ведет лестница. Большое внимание звезда уделяет уюту и общей атмосфере в квартире. Поэтому имеет отдельный уголок со стеллажем, на котором размещаются разнообразные ароматические средства.

Анна Тринчер показала двухуровневую квартиру, в которой проживает

"Я очень долго выбирала квартиру, потому что для меня были важны несколько правил: наличие ванны, просторная и стильная современная квартира. Записывала видео еще пол года назад… Я не знаю, почему публикую только сейчас, но все очень ждали обзора моей арендованной квартиры. Приглашаю. Обожаю ее всем сердцем, мое место силы, мыслей и духовности!", - подчеркнула блогерша.

Напомним, ранее Ксения Мишина также показала свою двухэтажную квартиру в Киеве, которую приобрела несколько лет назад.

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