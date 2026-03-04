- Дата публикации
Анна Тринчер показалась с акне на лице и рассказала о тяжелом лечении
Артистка говорит, что у нее была идеальная кожа, однако год назад появились высыпания.
Украинская певица Анна Тринчер показала честные кадры, на которых предстает с акне на лице.
Исполнительница в Instagram-stories поделилась, что всю жизнь у нее была идеальная кожа. Однако год назад артистку начало мучить акне. Певица признается, что раньше и подумать не могла, настолько это влияет на жизнь. В частности, она чувствовала постоянный дискомфорт. Анне Тринчер не хотелось наносить макияж, но и без этого исполнительница не могла. Лицо знаменитости постоянно болело. При этом звезда не могла выяснить причину высыпания.
"Я долгое время смотрела на других людей с акне и думала: ну чего они так комплексуют и стесняются? Это же нормально, так бывает, оно пройдет. Для меня человеческая красота не заканчивалась там, где начиналось акне - пока я не столкнулась с этим сама. Насколько это дискомфортно: ты постоянно об этом думаешь. Не хочется краситься, но без макияжа тоже не хочется выходить из дома. Лицо болит, ты постоянно сдаешь анализы, ищешь причину - и не находишь", - делится певица.
Наконец, исполнительница начала длительный путь лечения, которое не сразу давало результаты. Специалисты не могли выяснить причину возникновения у Анны Тринчер акне. При этом различные методы лечения знаменитости не помогали.
"Перебираешь врача за врачом, тратишь тысячи на разные подходы, делаешь процедуры, которые не помогают. Наносишь кремы, которые выжигают лицо так, что ты не можешь коснуться его несколько дней - и это не помогает. Меняешь кисти, простыни, ездишь везде со своей наволочкой - и это не помогает...", - делится исполнительница.
Наконец, артистка таки нашла своего специалиста. Сейчас кожа лица артистки восстановилась, однако она продолжает курс лечения.
