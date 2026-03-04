Анна Тринчер показалась с акне на лице и рассказала о тяжелом лечении

Анна Тринчер / © instagram.com/annatrincher_official

Реклама

Украинская певица Анна Тринчер показала честные кадры, на которых предстает с акне на лице.

Исполнительница в Instagram-stories поделилась, что всю жизнь у нее была идеальная кожа. Однако год назад артистку начало мучить акне. Певица признается, что раньше и подумать не могла, настолько это влияет на жизнь. В частности, она чувствовала постоянный дискомфорт. Анне Тринчер не хотелось наносить макияж, но и без этого исполнительница не могла. Лицо знаменитости постоянно болело. При этом звезда не могла выяснить причину высыпания.

Анна Тринчер / © instagram.com/annatrincher_official

"Я долгое время смотрела на других людей с акне и думала: ну чего они так комплексуют и стесняются? Это же нормально, так бывает, оно пройдет. Для меня человеческая красота не заканчивалась там, где начиналось акне - пока я не столкнулась с этим сама. Насколько это дискомфортно: ты постоянно об этом думаешь. Не хочется краситься, но без макияжа тоже не хочется выходить из дома. Лицо болит, ты постоянно сдаешь анализы, ищешь причину - и не находишь", - делится певица.

Реклама

Наконец, исполнительница начала длительный путь лечения, которое не сразу давало результаты. Специалисты не могли выяснить причину возникновения у Анны Тринчер акне. При этом различные методы лечения знаменитости не помогали.

Анна Тринчер / © instagram.com/annatrincher_official

"Перебираешь врача за врачом, тратишь тысячи на разные подходы, делаешь процедуры, которые не помогают. Наносишь кремы, которые выжигают лицо так, что ты не можешь коснуться его несколько дней - и это не помогает. Меняешь кисти, простыни, ездишь везде со своей наволочкой - и это не помогает...", - делится исполнительница.

Наконец, артистка таки нашла своего специалиста. Сейчас кожа лица артистки восстановилась, однако она продолжает курс лечения.

Анна Тринчер / © instagram.com/annatrincher_official

Напомним, недавно Анна Тринчер восхитила фото с мамой-красавицей. Артистка также рассекретила, какой особенный сюрприз ей устроила.