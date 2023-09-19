Анна Тринчер показалась с синяками и удивила, что с ней произошло: "Меня избили"

Исполнительница рассказала, что с ней произошло и почему у нее синяки по всему телу.

Украинская певица Анна Тринчер очень сильно напугала своих поклонников.

Знаменитость в Instagram-stories опубликовала кадры, на которых показала синяки на руках и ногах. Поклонники начали волноваться и спрашивать, что же произошло. На что Тринчер ответила, что "ее избили".

Анна Тринчер / Фото: instagram.com/annatrincher_official

Анна Тринчер / Фото: instagram.com/annatrincher_official

"Можно сказать, что меня избили…", – написала Анна.

Анна Тринчер травмировалась / Фото: instagram.com/annatrincher_official

Впоследствии певица вышла на связь и объяснила, что же на самом деле произошло. Оказалось, что с Анной случился неприятный инцидент во время съемок клипа на песню "Очі". Артистка была очень сильно уставшей, ведь 16 часов провела на съемочной площадке. Кроме того, исполнительница плохо чувствовала себя и пила лекарство. В конце концов усталость и самочувствие дали о себе знать. Звезда споткнулась и упала прямо на пол. Именно из-за этого падения на теле Анны теперь немалые синяки.

"Меня побил пол. Именно так я считаю, и на этом видео-доказательстве видно, как она коварно споткнул мою туфлю. Шучу… 16 часов съемок, ноль часов сна, 7655677 таблеток, из-за плохого самочувствия и примерно столько же нереальных кадров для клипа", – поделилась артистка.

Анна Тринчер серьезно травмировалась во время съемок клипа

Напомним, недавно с Анной Тринчер случился несчастный инцидент на сцене. Исполнительница на высоком каблуке споткнулась и упала прямо на пол.

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