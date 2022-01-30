Анна Тринчер показалась в белье через две недели после операции по увеличению груди

Певица никак не нарадуется новым формам.

Украинская певица Анна Тринчер почти три недели назад осуществила свою мечту и увеличила грудь.

20-летняя артистка очень счастлива и уже купила себе новое белье. Несмотря на то, что снимать бандаж ей не рекомендовал хирург, исполнительница все же не удержалась и примерила комплект. В Instagram-stories звезда сериала "Школа" показала, как выглядит сейчас после операции.

Анна Тринчер / instagram.com/annatrincher_official

Также Тринчер похвасталась формами и перед своим женихом, блогером Александром Волошиным.

Анна Тринчер и Александр Волошин / instagram.com/annatrincher_official

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