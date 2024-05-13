Анна Тринчер показалась в больнице и в слезах рассказала о перенесенной операции

Украинская певица и блогерша Анна Тринчер рассказала, что перенесла операцию.

Новостью знаменитость поделилась в своем Instagram. Исполнительница опубликовала кадры, где она со слезами на глазах сидит на больничной кушетке.

Но оказалось, что певица плакала от счастья. Как объяснила Тринчер, наконец-то осуществилась ее мечта. Дело в том, что у артистки плохое зрение. Наконец-то знаменитость решилась его откорректировать. Анна Тринчер обратилась к врачам, чтобы те с помощью лазерной коррекции улучшили ей зрение.

Анна Тринчер в больнице / Фото: instagram.com/annatrincher_official

"Я сделала операцию – лазерную коррекцию зрения! Мечта моей жизни сбылась. Слезы счастья!" – поделилась с поклонниками исполнительница.

Анна Тринчер в больнице / Фото: instagram.com/annatrincher_official

Отметим, впервые об операции Анна Тринчер заговорила в начале мая. Правда, тогда она не вдавалась в подробности. Звезда призналась, что ей будут делать операцию, из-за которой она должна носить солнцезащитные очки.

Напомним, недавно ведущая Надежда Матвеева призналась, что ее маме сделали операцию. Знаменитость не стала вдаваться в подробности, а лишь рассказала, как себя чувствует родной человек после хирургического вмешательства.

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