Анна Тринчер покрутила бедрами в мини на столе перед "свекровью" Ольгой Сумской

Украинская певица Анна Тринчер презентовала новый трек «Твоя мама» и клип с Ольгой Сумской, перед которой блеснула прелестями в пикантном наряде.

Композиция балансирует между иронией и эмоциональным подтекстом. В центре сюжета — знакомство с мамой возлюбленного, которое быстро превращается в борьбу характеров, ведь свекровь считает невестку «не парой своему сыночку». Каждый кадр клипа построен на игре преувеличений и юмора. Образы героев намеренно заострены, чтобы подчеркнуть конфликт ожиданий и реальности. В то же время в видео читается тема внутренней свободы.

«Для меня эта песня — манифест того, что каждую женщину стоит принимать такой, какая она есть: застенчивой, наглой, яркой, в любом ее состоянии. От нас постоянно чего-то хотят, накладывают кучу непонятных обязательств и ожиданий. Хочу, чтобы девушки включали эту песню в машине и набирались того самого смелого вайба», — говорит Анна Тринчер.

Отдельным событием стало появление Ольги Сумской, которая сыграла роль строгой, но харизматичной «свекрови». Ее персонаж стал одним из ключевых в визуальной истории клипа. Также в видео появляются экранные «бывшие» героини, которые символизируют прошлые отношения и попытки изменить ее характер под себя.

«Ольга для меня — это воплощение роскошной женщины и образа мамы. Счастлива, что она поддержала нашу немного крейзи идею», — добавляет Анна.

По замыслу авторов, все мужские персонажи пытаются «переформатировать» героиню под собственные представления об идеальных отношениях, но финал расставляет акценты на ее самодостаточности. В результате именно она выходит победительницей этой ироничной игры характеров. Клип превращается в историю о выборе себя вместо постоянного подстраивания под других.

