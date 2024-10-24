Анна Тринчер помирились с бывшим мужем Волошиным: "Началось много перемен"

Украинская певица Анна Тринчер помирилась с бывшим мужем, блогером Александром Волошиным, который сбежал из Украины за границу и сейчас находится на Бали.

Об этом сообщил сам блогер в Instagram-stories. Волошин намекнул, что примирение якобы произошло давно, но решил он об этом рассказать только сейчас. По словам блогера, Анна Тринчер ему очень помогла. Исполнительница прислала бывшему духовные медитации. Волошин говорит, что начал их выполнять, и в его жизни произошло много перемен и трансформаций.

Также блогер подчеркнул, хоть он с Анной Тринчер и разведен, но она все равно играет немаловажную роль в его жизни.

Александр Волошин

"Хотел вам давно рассказать, но почувствовал, что нужно только сейчас. Мы помирились с Аней. Она мне отправила медитацию, и с этого началось много перемен и трансформация. Можете представить, какую роль этот человек до сих пор играет в моей жизни?" – поделился блогер.

Отметим, в сентябре Анна Тринчер комментировала выезд Александра Волошина за границу и разгоревшийся вокруг него громкий скандал. Тогда артистка говорила, что писала и звонила эксу, но ответа не получила, поэтому потеряла с ним связь.

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