Анна Тринчер попала в скандал: Алина Шаманская обвинила звезду в воровстве

Известная блогерша Алина Шаманская обвинила певицу и блогершу Анну Тринчер в том, что она украла ее идею с подкастом.

В сторис своей страницы в Instagram Шаманская разместила коллаж, на котором изображен кадр из ее программы и кадр из нового проекта Тринчер. Как отметили поклонники Алины, у Анны такой же как и у Шаманской дизайн студии — два кресла, микрофоны, установленные на столе, книжная полка на заднем фоне и даже неоновая вывеска с названием проекта:

"На самом деле, действительно не планировала давать никаких комментариев, а просто продолжать качественно выполнять свое любимое дело. Меньше всего в такой трудный для страны период хочется устраивать срачи и разборки. Дам только один комментарий: Я поздравляю Аню и ее креативную команду с запуском своего подкаста", – написала в фотоблоге Шаманская.

Алина Шаманская обвинила Анну Тринчер в плагиате / Фото: instagram.com/shamankaa

Алина Шаманская обвинила Анну Тринчер в плагиате / Фото: instagram.com/shamankaa

Поклонники Алины были более эмоциональны в своих высказываниях. Их возмутило, что Тринчер вдохновилась идеей Шаманской:

Кажется, Анна Тринчер "слизала" у вас не только направление подкаста, но и цвет и стиль вывески

100% оформление, комната, даже надпись

Вот я шокирована "новым шоу", которое именно "придумала"... Это же, жесть, аналогия вашего! Только вместо звезд эксперты, но и у вас тоже есть эксперты

Алина Шаманская обвинила Анну Тринчер в плагиате / Фото: instagram.com/shamankaa

Алина Шаманская обвинила Анну Тринчер в плагиате / Фото: instagram.com/shamankaa

Алина Шаманская обвинила Анну Тринчер в плагиате / Фото: instagram.com/shamankaa

Отметим, сама Анна Тринчер пока эти обвинения в плагиате никак не прокомментировала.

Напомним, недавно Анна Тринчер рассказала, что готовит к выпуску авторский проект под названием "Не ідеальна я". В нем артистка вместе с психологом будет помогать поклонникам разобраться в себе в сложные периоды и бороться со стереотипами, которые нам навязывает общество.

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