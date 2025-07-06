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Анна Тринчер поселилась в роскошной квартире и показала, как она выглядит изнутри
Анна Тринчер переехала в новый дом. Артистка уже провела экскурсию по своей квартире.
Украинская певица Анна Тринчер переехала в новую роскошную квартиру.
Артистка признается, что ей было довольно тяжело съезжать с предыдущей, однако она решилась на перемены. Новую квартиру исполнительница называет своей "женской обителью". В частности, дом Анны Тринчер весь в светлых цветах. Гостей сразу встречает гостиная. На входе стоит множество духов артистки. Также сразу есть диван, за которым Анна Тринчер наслаждается просмотром фильмов.
"Недавно переехала в новую квартиру. Мне было очень больно отпускать предыдущую, но я решила, что пора почувствовать новую страницу моей жизни. Гостиная - это украшение этой квартиры. Она такая девичья, в золотисто-розовом стиле", - поделилась артистка.
Конечно, у Анны Тринчер есть просторная кухня. Из особенного, у исполнительницы есть коллекция различных пиал, которые она использует для чайной церемонии.
Есть у Анны Тринчер и отдельная гардеробная комната, а также ванная и душевая. А самое любимое место в квартире - это спальня.
"Спальня - любимое место в этой квартире. Здесь очень уютно, очень комфортно. Мне нравится сочетание цветов. Все в таких пастельных, серо-коричневых цветах", - поделилась артистка.
Напомним, недавно певица Камалия показала, как выглядит изнутри ее роскошный особняк за 15 миллионов долларов. Весь дизайн исполнительница разрабатывала самостоятельно.