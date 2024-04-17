Анна Тринчер после развода на видео слилась в страстных объятиях и поцелуях с другим

Артистка выпустила новую композицию о прошлом, а также опубликовала к ней пикантный клип.

Украинская певица и блогерша Анна Тринчер порадовала поклонников новинкой, которой четко дала понять, что уже отпустила прошлое.

Исполнительница выпустила новый трек, который получил название "Бар за баром". В песне Анна поделилась историей своей трансформации. Кроме того, артистка спела о завершении долгосрочных отношений и о любви, что уже погасла.

Анна Тринчер

"Последние упоминания о прошлых отношениях уже адресованы огню. "Бар за баром" - это способ напомнить себе, что теперь мы отдельные личности: "Теперь есть только я и есть только ты – вместе нас не существует". Однако работа передает намерение доказывать себе, что я заслуживаю всего, чего желаю, и я это получу. Благодаря себе, что в определенный момент жизнь не потеряла свою женскую силу, цель и желание быть услышанной, у меня есть возможность делиться со слушателем своей жизнью, особенно, превращая ее в творчество", - высказалась артистка о своей новой работе.

Исполнительница уже успела представить клип на новый трек. В видео присутствуют достаточно пикантные кадры с актером Леоном. В частности, певица устроила с ним страстные объятия и поцелуи.

Анна Тринчер с актером из своего клипа

Напомним, порадовать поклонников новинкой готовится певица Настя Каменских. Исполнительница скоро выпустит трек Moloko в дуэте с молодым певцом Ostrovsky. Артистка уже успела показать первые кадры из их общего клипа.

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