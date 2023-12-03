Анна Тринчер после развода снялась в эротической фотосессии в дерзком боди и ботфортах

Артистка взбудоражила воображение поклонников.
Украинская певица и блогер Анна Тринчер после развода с Александром Волошиным порадовала фанов довольно смелой фотосессией.
В своем Instagram артистка поделилась провокационным видео, в котором предстала в боди, которое подчеркнуло ее фигуру и аппетитные ягодицы, и в черных ботфортах. Анна меняла разные позы и продемонстрировала соблазнительные формы с разных сторон.
В свою очередь, поклонники бросились наперебой делать Анне комплименты, не забыв отметить, как Волошин мог ее отпустить, а некоторые считают, что Александр "ее не заслуживает":
- Только дебил мог разлюбить такую женщину. Ты самая лучшая
- Огонь! Тебе идет развод, ты просто красивеешь на глазах
- Здесь слова даже лишние, как все красиво, нежно и женственно
- Как можно было про*бать такую девушку
Напомним, неделю назад Анна Тринчер и Александр Волошин шокировали, что через год после свадьбы приняли решение развестись. Исполнительница объяснила, кто стал инициатором разрыва и что подтолкнуло к столь непростому решению.
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