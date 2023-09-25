Анна Тринчер после слухов о разводе с мужем Волошиным сделала резкое заявление

Украинская певица Анна Тринчер резко отреагировала на слухи о разводе с мужем Александром Волошиным, которые распространил блогер Богдан Беспалов.

В Instagram-stories знаменитость расставила все точки над "i" и четко дала понять, есть ли в этих сплетнях правда. По словам исполнительницы, распространенная информация Беспаловым не соответствует действительности. С Александром они состоят в браке, хотя сейчас и переживают кризис.

"Я совершенно презираю, осуждаю и посылаю нах*й людей, которые занимаются распространением фактов и фальсифицируют реальность… Идут нах*й", — резко написала исполнительница.

Анна Тринчер и Александр Волошин / Фото: instagram.com/annatrincher_official

Певица также посоветовала поклонникам не верить слухам, которые распространяют в Сети.

"Слушать это д*рьмо, что льют в уши, — это ваш выбор. Но, пожалуйста, не будьте массой, которой можно так управлять, это тупо стремно", — посоветовала поклонникам исполнительница.

Анна Тринчер прокомментировала слухи о ее разводе / Фото: instagram.com/annatrincher_official

Напомним, Богдан Беспалов распространил слухи, что Анна Тринчер и Александр Волошин развелись. Такую информацию ему якобы прислала девушка, близкая к окружению пары. Эти сплетни появились после того, как супруги сообщили о кризисе в их отношениях. По словам Анны, такой период встречается в жизни каждых супругов. 24 сентября влюбленные отпраздновали первую годовщину брака. Они посвятили друг другу трогательный пости и показали свадебные кадры.

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