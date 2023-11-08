Анна Тринчер посветила бюстом и пообнималась с известным певцом в пикантном видео

Артистка в дуэте с DEMCHUK представила клип на трек "Цілуй".

Украинская певица Анна Тринчер порадовала поклонников выпуском клипа на новую танцевальную композицию "Цілуй ", которую записала в дуэте с DEMCHUK.

Режиссером видео выступил Антон Пожидаев. По задумке автора видео, Вася Демчук приходит в ресторан, где его обслуживает соблазнительная официантка, которую играет Анна Тринчер.

Между молодыми людьми возникает особая химия. В заведении они переносятся в другую реальность, где царит страсть, поцелуи, объятия и не существует никого, кроме них.

"Цілуй" – это не просто видеоклип, это наша попытка передать ощущение магии и страсти, которые переживают наши с Аней герои в своем ночном рандеву. Пусть каждый, кто посмотрит клип, позволит себе безумствовать от любви и предаваться моменту, когда влюбленность накрывает", – прокомментировал DEMCHUK.

Съемки клипа проходили в закрытом ресторане всю ночь, с позднего вечера до завершения комендантского часа.

Отметим, что в первые дни премьеры песня "Цілуй" попала в ТОП-100 главного музыкального чарта страны Apple Music, а лирик-видео на трек заняло 10 место в трендах YouTube.

Напомним, недавно Анна Тринчер соблазнила поклонников эротической фотосессией, в которой предстала в минимальном количестве одежды. Артистка продемонстрировала в смелых позах свои аппетитные прелести.

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