Анна Тринчер потролила хейтеров и показала фото со своей "женитьбы" на девушке: "Свадьба с любимой"

Украинская певица и блогерша Анна Тринчер высказалась о будущем замужестве и мастерски поставила хейтеров на место.

Так, 23-летняя блогерша после развода с Александром Волошиным постоянно получает вопрос о своей личной жизни. Анна окончательно расставила все точки над "і" и в Instagram показала фото из "свадьбы" с подругой, блогершей Дианой Глостер. Правда, таким образом Тринчер высмеяла все хейтерские комментарии и отметила, что в будущем не планирует делать никаких свадеб.

Анна Тринчер с подругами / Фото: instagram.com/annatrincher_official

Анна Тринчер с подругами / Фото: instagram.com/annatrincher_official

"Наша свадьба с любимой. Да, повела меня дорожка в другую сторону после развода и осознания, что рядом с мужем мне нет места и общих ценностей… Именно такой пост хотели бы видеть мои хейтеры, которым или нечем заняться; или свадьба двух женщин звучит интереснее, чем двойное день рождения двух подруг; или и то, и другое. Но вынуждена вас огорчить: свадьбу во второй раз я не планирую, нет ни желания, ни избранника, ни избранницы…", - написала Анна.

Анна Тринчер с подругами / Фото: instagram.com/annatrincher_official

Анна Тринчер с подругами / Фото: instagram.com/annatrincher_official

На самом же деле фото с Дианой оказались сделаны во время совместного празднования их дней рождений. Так, блогерши собрали на вечеринку самых близких друзей. Все гости праздника сдержали дресс-код и были одеты в молочные оттенки.

"Меньше с тем, делать двойной день рождения с моей Дианой Глостер было лучшим решением. Всем спасибо за теплые слова, за ваше присутствие и за то, что абсолютно каждый из вас влияет на мою жизнь и формирование. Каждый вносит свое тепло, свое мировоззрение и свои мысли", — поделилась певица эмоциями.

Анна Тринчер с подругами / Фото: instagram.com/annatrincher_official

Анна Тринчер с подругами / Фото: instagram.com/annatrincher_official

Анна Тринчер с подругами / Фото: instagram.com/annatrincher_official

Напомним, недавно звезда "Крепостной" Анастасия Нестеренко вышла замуж за известного актера-военного и показала нежные фотографии из их свадьбы.

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