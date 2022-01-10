Анна Тринчер пожаловалась на медсестру государственной больницы: "Было полное отвращение"

Певица лежала в больнице вместе со своим бойфрендом.

Возлюбленному украинской актрисы, певицы и блогерши Анны Тринчер недавно сделали операцию на колене.

Какое-то время Александру нужно было побыть в больнице под наблюдением медиков. Исполнительница решила поддержать своего бойфренда и ночевала в палате вместе с ним. Впрочем, Анне было некомфортно находиться в больнице. Девушка раньше жаловалась на сложные условия пребывания в государственной клинике. Сейчас Анна заявила, что одна из медсестер плохо к ним относилась.

Анна Тринчер пожаловалась на медсестру / instagram.com/annatrincher_official

"Дважды был хороший медбрат. Но на следующий день к нам пришла такая медсестра… К ней было невозможно обратиться. Все, что я просила, она делала с такой услугой, будто бы я должна ей миллион долларов и не возвращаю уже три года. И делала обезболивающие так тяжело, будто она идет не обезболивающие делать, а убивать кого-то. По всем моим просьбам было полное отвращение", — пожаловалась Тринчер.

Анна Тринчер пожаловалась на медсестру / instagram.com/annatrincher_official

Поэтому влюбленные решили уехать домой на три дня раньше, ведь им было сложно находиться в больнице.

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