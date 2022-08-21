Анна Тринчер пожаловалась на наглого таксиста: "Ненавижу таких водителей"

Исполнительница Анна Тринчер ехала по своим делам. Артистка решила воспользоваться услугами такси.

Впрочем, поездка певицы прошла не так, как ей хотелось. А все это потому, что ей достался наглый водитель.

Как рассказала Анна в своем Instagram, мужчина нарушал правила дорожного движения, ссорился с другими водителями, употреблял нецензурную лексику, а затем начал выдвигать претензии и к певице.

"Пол дороги кого-то подрезать, обгонять и ссориться матом. Я лично ненавижу таких водителей. Особенно такое делать при клиентах", — поделилась Анна.

Анна Тринчер пожаловалась на водителя такси / Фото: instagram.com/annatrincher_official

Звезда призналась, что сначала это все терпела и ни слова водителю не говорила. Но когда он стал делать ей замечания по поводу того, что она без наушников смотрит видео, Тринчер не выдержала и поругалась с мужчиной.

"Вы меня не уважаете! Наденьте наушники!". Что? То есть, я все это выслушивала и слова не сказала. А тут я просто смотрю TikTok на нормальной громкости", – возмутилась Анна.

Анна Тринчер пожаловалась на водителя такси / Фото: instagram.com/annatrincher_official

В общем, чем закончилась вся эта ситуация, неизвестно. Анна решила не рассказывать. По всей вероятности, исполнительница пожаловалась на водителя.

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