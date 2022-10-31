Анна Тринчер пожаловалась на проблемы со здоровьем и призналась, что ей будут делать операцию

Также звезда показала, как сменила свой подбородок.
Певица и блоггер Анна Тринчер рассказала поклонникам о проблемах со здоровьем.
Так, знаменитости сегодня должны были делать операцию. Ради этого артистка сдала анализы. Впрочем, врачи нашли определенные проблемы, по которым операцию пришлось перенести.
"Что касается анализов. Честно, я вообще не думала, что у меня будут какие-то проблемы. Я сегодня на 100% была настроена на операцию. Но, к сожалению, мой врач анестезиолог сказал, что мы не можем делать операцию с такими анализами", – поделилась певица.
Тринчер призналась, что в ее организме нашли глюкозу там, где она не должна быть. Поэтому Анна должна еще раз сдать анализы.
"У меня нашли глюкозу там, где ее не должно было быть. Поэтому мне нужно будет сдать повторные анализы и анализы на содержание глюкозы в крови. Сегодня не смогла это сделать из-за воздушной тревоги, поэтому операция просто смещается еще на неопределенное время", — рассказала звезда.
Какую Анни должны делать операцию, она решила пока не говорить. Впрочем, исполнительница раньше признавалась, что ей должны удалить зубы мудрости.
Кстати, Тринчер нашла, как с пользой провести этот день. Анна поехала к косметологу, чтобы она сделала уколы в подбородок, чтобы немного изменить его форму.
"Меня всю жизнь очень сильно смущал вот этот мой второй подбородок. В каком весе я бы не была, у меня он все равно был. Сегодня приехала к Светлане, чтобы она исправила ситуацию", — добавила певица.
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