Анна Тринчер пожаловалась на проблемы со здоровьем и призналась, что ей будут делать операцию

Певица и блоггер Анна Тринчер рассказала поклонникам о проблемах со здоровьем.

Так, знаменитости сегодня должны были делать операцию. Ради этого артистка сдала анализы. Впрочем, врачи нашли определенные проблемы, по которым операцию пришлось перенести.

"Что касается анализов. Честно, я вообще не думала, что у меня будут какие-то проблемы. Я сегодня на 100% была настроена на операцию. Но, к сожалению, мой врач анестезиолог сказал, что мы не можем делать операцию с такими анализами", – поделилась певица.

Анна Тринчер / Фото: instagram.com/annatrincher_official

Тринчер призналась, что в ее организме нашли глюкозу там, где она не должна быть. Поэтому Анна должна еще раз сдать анализы.

Анна Тринчер / Фото: instagram.com/annatrincher_official

"У меня нашли глюкозу там, где ее не должно было быть. Поэтому мне нужно будет сдать повторные анализы и анализы на содержание глюкозы в крови. Сегодня не смогла это сделать из-за воздушной тревоги, поэтому операция просто смещается еще на неопределенное время", — рассказала звезда.

Анна Тринчер / Фото: instagram.com/annatrincher_official

Анна Тринчер / Фото: instagram.com/annatrincher_official

Какую Анни должны делать операцию, она решила пока не говорить. Впрочем, исполнительница раньше признавалась, что ей должны удалить зубы мудрости.

Кстати, Тринчер нашла, как с пользой провести этот день. Анна поехала к косметологу, чтобы она сделала уколы в подбородок, чтобы немного изменить его форму.

Анна Тринчер / Фото: instagram.com/annatrincher_official

"Меня всю жизнь очень сильно смущал вот этот мой второй подбородок. В каком весе я бы не была, у меня он все равно был. Сегодня приехала к Светлане, чтобы она исправила ситуацию", — добавила певица.

Анна Тринчер / Фото: instagram.com/annatrincher_official

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