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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Гламур
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Время на прочтение
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Анна Тринчер пригрозила бывшему мужу "кошмаром" и неожиданно призналась Козловскому, что влюблена

Певица вспомнила о громком разрыве с бывшим мужем и неожиданно «переборщила» в разговоре с Виталием Козловским.

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Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
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Анна Тринчер

Анна Тринчер / © Пресс-служба Анны Тринчер

Украинская певица Анна Тринчер эмоционально отреагировала на слова бывшего мужа Александра Волошина об их разрыве и неожиданно призналась Виталию Козловскому, что влюблена.

Артистка стала первой гостьей нового спецформата, в котором знаменитости без подготовки реагируют на громкие новости о себе. Одной из тем обсуждения стала личная жизнь Тринчер. Недавно её бывший муж Александр Волошин публично намекнул, что до сих пор скучает по певице и сожалеет о расставании. Однако сентиментальные заявления бывшего возлюбленного не заставили Анну растрогаться. Наоборот, она дала понять, что еще долго будет напоминать о себе — и не только бывшему.

«У меня есть такое ощущение, что такую женщину, как я, нельзя упускать. Потому что я просто задушу вас до смерти, понимаете? Я всегда буду работать, я всегда буду развиваться. Вы просто не сможете проснуться, не увидев меня на экранах, не услышав мою песню, не увидев меня в чартах. Я всегда буду напоминать о себе. Я буду вашим ночным кошмаром», — эмоционально заявила Тринчер в программе «Ближе к звёздам».

Анна Тринчер / © скриншот с видео

Анна Тринчер / © скриншот с видео

Певица дала понять, что не собирается зацикливаться на прошлом. Сейчас её приоритет — работа, развитие и новые профессиональные вершины. Похоже, Анна настроена превращать любые разговоры о себе в дополнительное внимание к собственному творчеству. В то же время недавно артистка дала понять, что в её личной жизни тоже не всё так однозначно, как может показаться из её категоричных заявлений о бывшем.

Так, украинский певец Виталий Козловский опубликовал в Instagram совместный видеоролик с Тринчером. Во время беседы артисты обсудили любовь, а Анна поделилась своим пониманием этого чувства. По мнению певицы, оно прежде всего связано с принятием другого человека. Но самым интересным стал вопрос Козловского о том, влюблена ли она сейчас.

Анна Тринчер и Виталий Козловский / © скриншот с видео

Анна Тринчер и Виталий Козловский / © скриншот с видео

Анна Тринчер и Виталий Козловский / © скриншот с видео

Анна Тринчер и Виталий Козловский / © скриншот с видео

На этот вопрос Тринчер ответила утвердительно, однако не стала раскрывать личность мужчины, который сейчас вызывает у неё романтические чувства. Сам Виталий заметил, что для творческого человека влюбленность — это прекрасно. А подпись к видео лишь подогрела интерес поклонников: «Анна Тринчер сказала больше, чем планировала».

Напомним, недавно Анна Тринчер возмутила украинцев своей афишей на плакате с пропавшими без вести воинами.

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