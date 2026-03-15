Анна Тринчер пристыдила Козловского после концерта в Киеве и "спалила" его хитрость

Украинская певица Анна Тринчер высмеяла своего коллегу Виталия Козловского из-за одного нюанса его выступления.

Так, недавно артист собрал полный аншлаг на сцене дворца «Украина». Козловский исполнил свои хиты и заставил публику неистовствовать. Правда, во время шоу некоторые фаны заметили, что позади зрительских кресел на стенах осуществлялась проекция текста к некоторым песням, чтобы артист не забывал слова. Видео с юмористическими подписями стали распространяться по Сети.

Как оказалось, в тот вечер это заметила и Анна Тринчер. Поэтому она пошла расспросить о ситуации у Виталия. Уже в гримерке между звездами завязался забавный диалог, который звезда опубликовал в Instagram. Певица пристыдила коллегу и в следующий раз посоветовала установить небольшой суфлер, но уже в незаметном месте на сцене. Она объяснила, что на этот раз это было очень странно, ведь шрифт был «больше, чем на телефоне у ее бабушки».

Козловский в ответ также посмеялся над ситуацией и отметил, что все это было из-за большого количества новых песен в репертуаре и его «сожгли». Кроме того, пристыженный исполнитель с улыбкой посмеялся над выступлениями коллеги и намекнул, что она поет под фонограмму, поэтому якобы у нее такого нет. Но в конце концов, признал, что на самом деле все это шутки и наоборот похвалил ее талант.

