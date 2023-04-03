Анна Тринчер призналась, что едва не испортило ее концерт в Тернополе: "Пыталась не расстраиваться"

Исполнительница должна была выступать с мужем, однако не все пошло по плану.

Певица и блогерша Анна Тринчер поделилась с поклонниками, как едва не сорвался ее концерт в Тернополе, где она должна была петь вместе с мужем, Александром Волошиным.

Как рассказала исполнительница в Instagram, поначалу все шло по плану. Впрочем, через 20 минут до начала концерта произошла непредсказуемая ситуация.

Анна Тринчер / Фото: instagram.com/annatrincher_official

"Вчера сорвался концерт в Тернополе… Таковы были мои мысли в этот момент", — поделилась знаменитость.

Анна Тринчер / Фото: instagram.com/annatrincher_official

В частности, прямо перед концертом перестала работать техника в зале. Анна не могла включить ни музыку, ни видео. Знаменитость старалась не расстраиваться и думать, как выкрутиться из ситуации.

"Вчера за 20 минут до начала концерта не запускалась ни музыка, ни видеоряд. У меня это все запускает один отдельный человек, и я просто вижу его глаза, а он нажимает, а оно не нажимается. Там уже пол моей команды выбежало на сцену, чтобы что-то решать. Я уже думала, что буду петь а капелла. Я уже себя так настраивала, старалась не расстраиваться", — добавила Анна.

Анна Тринчер / Фото: instagram.com/annatrincher_official

К счастью, все удалось быстро починить. Тем временем Анна порадовала своих поклонников концертом, а вместе с ней таки спел ее муж Александр Волошин.

Анна Тринчер и Александр Волошин / Фото: instagram.com/annatrincher_official

Напомним, недавно Тринчер похвасталась, какими роскошными подарками ее радует возлюбленный. Артистка показалась с огромным букетом роз от мужа.

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