Анна Тринчер призналась, что после росписи будет ложиться в больницу: "Меня ждут две операции"

Украинская исполнительница Анна Тринчер рассказала, что после росписи они с любимым не отправятся в медовый месяц.

Зато Анне придется обратиться к врачам. К слову, знаменитости должны совершить две операции. Об этом Тринчер рассказала в Instagram-stories.

"Меня ждут две операции", — призналась Анна.

Анна Тринчер / Фото: instagram.com/annatrincher_official

В общем, почему звезда должна обратиться к врачам, она не рассказала. Певица жалуется, что в течение двух месяцев не будет работать.

"Я понимаю, что два месяца будет очень сложно. И, честно, не знаю, как настроиться на это. Вся моя жизнь – это очень безумный темп. Я не представляю себя без работы, не помню себя без работы. Но когда есть операции, у тебя физически не получается так работать, как ты это делаешь каждый день", – поделилась артистка.

Анна Тринчер / Фото: instagram.com/annatrincher_official

Отметим, пока Анна готовится к росписи со своим любимым, блогером Александром Волошиным. Недавно знаменитость показала, как они с бойфрендом выбирали кольца. Также Тринчер поделилась, кого уже пригласила на свадебную роспись.

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