Анна Тринчер призналась, почему чувствует себя несчастливой: "Такое у меня с самого детства"

Певица Анна Тринчер призналась, что, несмотря на яркую картинку в соцсетях, не всегда чувствует себя счастливой.

В сторис в Instagram исполнительница рассказала, что есть вещи, которые мешают ей наслаждаться жизнью. По словам Анны, главная причина этого в том, что она буквально запрещает себе отдыхать и стремится успеть как можно больше.

"Всю жизнь у меня такой график: я ей в машине, сплю в машине, иногда даже не успеваю ходить в туалет, с друзьями не вижусь", — рассказала Тринчер.

Анна Тринчер / Фото: instagram.com/annatrincher_official

Звезда показала фанам свой распорядок дня, в котором каждый час расписан какими-то делами — встречами, записями, рекламой и т.д.

"Такой график у меня с самого детства и я привыкла не учитывать свое состояние и потребности своего организма. Более того, кажется у меня свободная минутка — я обязательно вставлю туда какую-то работу", — поделилась певица.

Анна Тринчер / Фото: instagram.com/annatrincher_official

Из-за таких нагрузок Анна не может нормально отдохнуть и посвятить время только себе, и от этого чувствует себя несчастливой.

"Счастлива ли я от этого? Нет! Я устала, раздражена. У меня нет времени на свои "женские нужды" или просто бездельничество. Иногда я просто хочу сесть и часами делать масочки под сериал. Это все результат, который мне не ОК", – пожаловалась звезда.

Анна Тринчер / Фото: instagram.com/annatrincher_official

Впрочем, такое состояние вообще не устраивает певицу, поэтому сейчас она пытается наладить свой ритм жизни таким образом, чтобы у нее оставалось время на полноценный отдых.

"Здесь прикол: я никогда не думала, что это не ОК! Я хочу быть счастливым человеком и кайфовать от всех процессов своей работы, хочу уделять больше внимания созданию и творчеству! Теперь я, когда имею возможность – не встаю рано и сплю больше. иду на спорт, потому что чувствую усталость. По возможности, отменяю и переношу", — рассказала Тринчер.

Анна Тринчер / Фото: instagram.com/annatrincher_official

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