Анна Тринчер призналась, сколько средств планировала потратить на свою свадьбу

До церемонии бракосочетания Анны Тринчер и ее жениха Александра Волошина остаются считанные дни. В своем Instagram певица активно делится со поклонниками всеми деталями подготовки к празднику.

Исполнительница решила ответить на самый распространенный вопрос своих подписчиков – о бюджете свадьбы. Как призналась Анна, из-за того, что церемония состоится только в кругу родственников, их с женихом расходы несколько изменились.

"Почти все в этот день будет выполнено в сотрудничестве с разными организациями", — сказала Тринчер.

Анна Тринчер / Фото: instagram.com/annatrincher_official

Однако к своему видео певица добавила бюджет, на который пара рассчитывала в самом начале планирования свадьбы. В общей сложности на праздник на 14 человек пара была готова потратить около 167 тысяч гривен.

Например, на наряды для жениха и невесты Тринчер и Волошин закладывали по 15-25 тысяч гривен. Самыми дорогими в перечне оказались обручальные кольца с бриллиантами, на которые влюбленные готовы потратить от 50 до 60 тысяч гривен, а вот самым дешевым оказалось оформление брака в ЗАГСе — около 7 тысяч гривен.

Напомним, на днях Анна Тринчер и Александр Волошин сообщили печальную новость о том, что вынуждены отказаться от запланированной свадебной церемонии.

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