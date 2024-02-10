Анна Тринчер призналась, закрутила ли новый роман после развода с Волошиным

Артистка также отреагировала на слова экса, что он хотел бы ее вернуть.

Украинская певица и блогер Анна Тринчер рассказала о своем состоянии после развода с Александром Волошиным.

Также артистка отреагировала на слова бывшего о том, что он не против возобновления их отношений.

Как поделилась блогерша с сайтом ТСН.ua, она не считает нужным возвращаться в свое прошлое. Поэтому желание ее экс-мужа Александра Волошина не разделяет. К тому же, Тринчер отметила, что этому поспособствовали определенные внутренние изменения, которые начинали происходить еще незадолго до развода. Также артистка честно ответила на вопрос, свободно ли ее сердце сейчас:

"Я не отношусь больше к своему бывшему мужу. Это мое прошлое. Мое сердце свободно, но оно посвящено моему творчеству и карьере. Я уже трансформируюсь больше полугода. Это началось за четыре месяца до развода. Потому что развод не делается просто в один момент. Это был очень тяжелый период, в котором мы принимали разные решения. И в финале был развод", - поделилась Анна.

Анна Тринчер / Фото: instagram.com/annatrincher_official

Исполнительница призналась, что на фоне болезненных переживаний и трансформаций создала собственный проект, где помогает поклонникам разобраться в себе в сложные периоды и разорвать шаблоны, навязанные обществом. Вместе с певицей в кадре будет психолог.

"Проект был порожден теми негативными эмоциями и переживаниями, которые я сублимировала во что-то положительное, что бы не разрушало меня, а наоборот вытягивало. Я хотела сама себе доказать, что могу это вывезти и буду транслировать людям, как это делать. Я смогу им помочь чем-нибудь, потому что это какой-то ад. Подкаст вместе с психологом "Не идеальна я" о том, что каждый из нас не идеален. Я буду в роли журналиста и голоса своей аудитории и будет эксперт, кандидат наук Лена Адамова, с которой я общаюсь на разные важные темы для девушек, но для мужчин это тоже актуально. Они будут больше понимать переживания девушек", - добавила звезда.

Напомним, недавно Анна Тринчер возмутилась поведением украинцев за границей и рассказала о досадной ситуации.

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