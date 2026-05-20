Анна Тринчер прокомментировала неожиданное признание экс-супруга в любви: «Грех не грустить»

Звезда ответила на эмоциональную песню Александра Волошина об их любви.

Анастасия Гребешко
Анна Тринчер и Александр Волошин / © instagram.com/voloshyn_xx

Украинская певица Анна Тринчер отреагировала на новую песню экс-супруга Александра Волошина, в которой он признается ей в любви и снова возвращается к истории их развода.

История снова получила продолжение через творчество. Волошин выпустил отрывок трека, посвященного бывшей жене. В видео он использовал архивные кадры пары. Среди них — фрагменты их совместного ролика о разрыве. В тексте песни звучит прямой намек на ностальгию и внутренний конфликт. Автор будто одновременно отпускает и удерживает эти отношения в памяти.

«Очаровала меня на годы, и будто место в моем сердце свободно — там до сих пор ты. Возможно, я тебя не достоин, ты меня не достойна. Все по кругу повторилось, как мантра. Хочешь — набери, проговорим до завтра. Если ты мой интервал — я твоя кварта. Ты меня не достойна, я тебя не достоин, и повторять снова это не стоит. Мы останемся вместе только на кадрах. Я и ты», — поет парень.

Тринчер долго не комментировала выход трека. Лишь после волны вопросов от подписчиков она отреагировала публично. Певица выбрала ироничный тон и не стала обострять ситуацию. Она дала понять, что воспринимает все спокойно и без лишней драмы.

«С пониманием. Грех по такой женщине не тосковать», — ответила Тринчер.

Напомним, недавно СолоХа резко упрекнула Тринчер в копировании ее эротического образа.

