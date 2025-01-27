Анна Тринчер прямо на концерте ударила танцовщицу микрофоном по лицу

Украинская певица Анна Тринчер прямо на сцене ударила микрофоном по лицу одну из танцовщиц своего балета.

С исполнительницей случился неприятный конфуз на одном из ее концертов, который попал на видео и распространился в TikTok. Во время исполнения одной из песни Анна Тринчер активно танцевала на сцене вместе с участницами своего балета. В конце номера артистка случайно ударила одну из танцовщиц по лицу микрофоном.

Анна Тринчер сразу же отреагировала. Судя по ее эмоциям, она была шокирована, что так произошло. Тем не менее номер певица доиграла до конца. После этого артистка извинилась перед танцовщицей и поинтересовалась, все ли с ней в порядке. К счастью никто серьезно не травмировался и не пострадал.

С Анной Тринчер на концерте случился неприятный конфуз

Напомним, недавно Анна Тринчер пожаловалась на 30-летнего мужчину, с которым она сходила на свидание. Артистка была шокирована его поведением. Также певица призналась, почему уже полгода отказывается строить отношения.

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