Анна Тринчер / © Пресс-служба Анны Тринчер

Украинская певица Анна Тринчер прямо перед концертом потеряла голос.

Артистка 31 мая выступила в Черновцах. Однако в Instagram-stories исполнительница честно призналась, что этот концерт дался ей нелегко, поскольку она чувствовала себя не лучшим образом. Анна Тринчер поделилась, что потеряла голос.

Наконец, певица делала все возможное, чтобы таки порадовать фанатов своим выступлением. Исполнительница делала специальные заливки и уколы. И это дало результат, что Анна Тринчер таки смогла отыграть концерт, хотя это и было нелегко.

«Ваша звездочка в Черновцах едва пылала. Голоса нет, заливки делали, уколы в задницу ставили. Я не знаю… Едва реанимировали меня. Это, конечно, очень сложно работать, когда у тебя 20 процентов силы и 10 процентов голоса, когда у тебя такие вокально сложные песни. Да, „Зірочка палай“ вокально сложная песня, если вы не знали. Но я очень благодарна вам, Черновцы, за этот вечер. Вы прекрасны! Спасибо вам за поддержку!» — поделилась певица.

Напоследок Анна Тринчер поблагодарила поклонников, которые были на ее концерте в Черновцах. Артистка отметила, что чувствовала большую поддержку и прекрасно провела вечер на сцене.

