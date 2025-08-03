Анна Тринчер раскрыла подробности личной жизни после развода: "Это самая важная любовь"

Анна Тринчер / © instagram.com/annatrincher_official

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Украинская певица Анна Тринчер раскрыла подробности личной жизни после развода с мужем, блогером Александром Волошиным.

Пара объявила о разрыве в декабре 2023 года. Для певицы этот период был болезненным, но и одновременно она много чего важного осознала. Артистка в интервью "24 каналу" говорит, что именно тогда научилась любить себя по-настоящему. Благодаря этому исполнительница очень сильно изменилась.

"После развода я наконец-то смогла остановиться, взглянуть внутрь и начать любить себя по-настоящему. Именно эта любовь к себе стала для меня основой больших трансформаций. Я изменила отношение к себе, научилась ценить свою силу и уязвимость. И это, наверное, самая важная любовь, которая может быть в жизни", - говорит певица.

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Анна Тринчер / © Пресс-служба Анны Тринчер

Но что же касается новых романтических отношений в жизни Анны Тринчер, то она пока не торопится раскрывать детали. Исполнительница держит в тайне, свободно ли ее сердце. Вместо этого певица заверила, что сейчас действительно счастлива, в первую очередь сама с собой.

"Относительно того, занято ли мое сердце сейчас... Давайте пока оставим это немного тайной. Важно, что я на своем пути, в гармонии с собой, а все остальное - время покажет", - заверила артистка.

Напомним, недавно ведущая Лидия Таран высказалась о личной жизни. Знаменитость призналась, почему тщательно скрывает ее.