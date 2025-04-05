Анна Тринчер раскрыла скрытые смыслы новой песни "Зірочка палай" и обратилась ко всем девушкам

Анна Тринчер / © Пресс-служба Анны Тринчер

Реклама

Украинская певица и блогерша Анна Тринчер презентует новый хит "Зірочка палай".

В новом клипе на песню певица представляет себя с другой стороны, где она олицетворяет не просто лирическую героиню, а сильную и энергичную личность, готовую разрывать все рамки и излучать свет даже в самые темные моменты.

Режиссером нового клипа выступил креативный продюсер Нацотбора на "Евровидение-2025" Герман Ненов. Как именно создавалась видеоработа, какой месседж стоит за ее символикой и что создатели хотели донести до зрителя — в эксклюзивном разговоре tsn.ua с Анной Тринчер и Германом Неновым.

Реклама

Анна Тринчер / © Пресс-служба Анны Тринчер

Анна, как появилась идея песни "Зірочка палай"? Что стало толчком к созданию именно такого светлого и драйвового трека?

Мне хотелось, чтобы люди почувствовали это весеннее настроение, чтобы поверили в себя, в свою силу. Я стремилась зарядить всех позитивом и драйвом в непростое время, вдохновить веру в то, что все обязательно будет хорошо.

"Зірочка палай" - это своеобразный месседж: пылайте, девушки, вы лучшие! Я всегда подчеркиваю важность веры в себя, смелости меняться и двигаться вперед. Эта песня — о моем собственном росте за этот год, о том, как я научилась любить себя. Она явилась отражением моего творческого пути.

"Зірочка палай" появилась будто случайно, но именно в нужный момент – когда я уже прошла все этапы боли и трансформации. И сейчас я по-настоящему готова сиять и дарить этот свет другим.

Герман, какую эмоцию вы хотели бы оставить в сердце зрителя после просмотра "Зірочка палай"?

Это, пожалуй, самый фановый и самый легкий по своей атмосфере клип, который я снимал за последние три года. В наше время очень не хватает легкости и положительных эмоций – и мне хотелось подарить людям это настроение. Я хочу, чтобы после просмотра зрители улыбались, чувствовали внутреннюю свободу и любовь к себе.

Анна Тринчер / © Пресс-служба Анны Тринчер

Анна, в чем главная идея клипа и какой месседж вы хотели передать зрителям?

Это история о том, как человек, который когда-то был частью твоей жизни, не может избавиться от мыслей о тебе, куда бы ни смотрел. Ты для него повсюду: на экранах, газетах, телевизоре. Это своеобразная метафора того, что даже если он пытается уйти, твой образ все равно остается в его сознании.

Я хотела еще раз подчеркнуть каждому, что в любой ситуации нужно гореть, сиять, заряжать! Даже когда кажется, что все окончено, нельзя останавливаться или позволять кому-то погасить твою энергию. Ты лучшая, и о тебе будут думать, даже если тебя уже нет рядом.

Анна Тринчер / © Пресс-служба Анны Тринчер

Герман, есть ли в клипе скрытые метафоры или визуальные "пасхалки", которые заметит только внимательный зритель? А какие основные смыслы закладывали?

"Зірочка палай" - это ода женской уникальности. Каждая девушка — особенная, и если кто ее потерял, значит, просто не заслуживал.

Клип подан как фэшн-аллюзия на отношения, где главный герой не успел оценить подлинную ценность своей возлюбленной, а теперь она стала его навязчивой идеей, преследующим его миром. Зрительно эта история разворачивается в абстрактном белом пространстве с геометрическими локациями, что создает ощущение нереальности.

Анна, как вам работалось над клипом? Как складывалось сотрудничество с режиссером?

Мы сразу почувствовали друг друга – и это было невероятно! Сотрудничество получилось настолько легким и естественным, что больших трудностей даже не возникало. Я получила огромное удовольствие от работы и этот клип стал для меня особым этапом в творчестве.

Анна Тринчер во время съемок клипа / © Пресс-служба Анны Тринчер