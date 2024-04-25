Анна Тринчер рассекретила, как искала мужчину на юмористическом шоу: "Это был челлендж"

Артистка на проекте сыграла русалку, которая искала своего принца, а также поделилась эмоциями от выступления.

Украинская певица и блогерша Анна Тринчер стала приглашенной гостьей нового выпуска юмористического проекта "Лига Смеха. Волонтерский десант 3", который выходит на телеканале ТЕТ.

Артистка вместе с командой Ирины Сопонару приняла участие в театральном конкурсе, где осовременила всемирно известную сказку "Русалочка". Анна Тринчер в номере сыграла русалку, которая искала своего принца. Исполнительница продемонстрировала разные юмористические сценки. В частности, она побывала на базаре, унимала грусть в караоке, а после того, как обменяла волшебный голос на ноги, пришла к выводу, что мужчина ей сейчас не нужен.

Анна Тринчер в "Лиге Смеха"

"Не нужны мне никакие принцы на самом деле. Я не хочу заполнять свою внутреннюю пустоту мужчинами, мир нужно искать в себе. Поэтому, друзья, наполняйтесь, а потом наполняйте", – вдохновенно высказалась Анна Тринчер.

Анна Тринчер в "Лиге Смеха"

Для артистки участие в юмористическом проекте стало настоящим вызовом. Певица очень сильно волновалась из-за номера. Особенно знаменитости было неудобно из-за костюма русалочки, ведь она не могла самостоятельно передвигаться.

Анна Тринчер в "Лиге Смеха"

"Я волновалась, потому что я прагматичная, серьезная женщина. Поэтому для меня это был челлендж. Это прилегающий хвост, в котором у тебя абсолютно спрятаны ноги. Шаг влево, шаг вправо, и ты уже теряешь равновесие и просто падаешь. На репетиции меня несколько раз буквально ловили за спину", — призналась артистка.

Тем не менее зрители положительно отреагировали на номер, где играла Анна Тринчер, а члены жюри оценили выступление в максимум баллов. Дебют исполнительницы в "Лиге Смеха" бесспорно удался.

Уже в следующем выпуске "Лиги Смеха. Волонтерский десант 3" к командам-участницам присоединятся новые любимые звезды шоу-бизнеса, которые будут шутить ради хорошего настроения и поддержки ВСУ. Ведь каждый эфир команды соревнуются не за кубок победителя, а за право доставить автомобиль украинским защитникам и защитницам.

Смейтесь и объединяйтесь вокруг волонтерских миссий по пятницам в 20:00 на телеканале ТЕТ.

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