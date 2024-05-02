Анна Тринчер рассекретила, как после развода ходила на свидания и почему они были неудачными

Украинская певица и блогерша Анна Тринчер откровенно рассказала, как после развода с блогером Александром Волошиным ходила на свидания.

Пара разорвала отношения полгода назад. За это время у исполнительницы было три свидания. Артистка призналась, что это были успешные и реализованные мужчины, которые значительно старше ее, а главное – не знают ее как известную певицу.

Впрочем, Анна Тринчер откровенно рассказала, что ни один из них не привлек ее и не вызывал чувства. Артистка подчеркнула, что пережила тяжелый развод, поэтому в будущих отношениях не хочет совершать те же ошибки, что и были в прежних.

Анна Тринчер / Фото: instagram.com/annatrincher_official

"За эти полгода я была три раза на свидании. Со всеми, с кем я ходила на свидания, они не знали меня. Это обычно мужчины 30+, реализованные в своем деле, имеют свой доход, бизнес, какое-то свое дело, которым вдохновляются. Но ничего не отзывается, совершенно. Просто сидишь и в моменте включается такой шумоизолятор, где ты ничего не слышишь, а просто смотришь, как он улыбается, а ты просто в прострации. У меня достаточно травматический развод и есть желание больше не наступать на свои ошибки", — рассказала артистка на YouTube-канале "Okay Eva".

Кстати, Анна Тринчер удивила, что некоторые мужчины знакомятся с ней по собственной выгоде. В частности, это касается тех, кто знает ее как популярную певицу и блогершу. Анна говорит, что такие мужчины надеются, что она сделает их известными.

Анна Тринчер / Фото: instagram.com/annatrincher_official

"Что самое важное, к сожалению, что большинство мужчин, которые знакомятся и знают, кто я, делают это из-за своих личных потребностей — обычно коммерческих. У меня есть популярный блог, я могу где-то отметить и так далее. И это очень грустно, потому что я это очень чувствую", — удивила артистка.

Напомним, ранее Анна Тринчер призналась, что готовится к операции. Певица рассказала, почему ей понадобилось вмешательство врачей.

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