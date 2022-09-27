Анна Тринчер рассекретила стоимость платья и назвала самую дорогую услугу на свадьбе: "Жаба давит"

Исполнительница Анна Тринчер рассказала о расходах на свадьбе.

В общем, блогер призналась, что на платье не хотела много тратить средств, ведь она считает, что эти деньги можно вложить во что-то другое. Поэтому Анна обратилась в свадебный салон, который ей предложил сотрудничество.

"У меня был список свадебных салонов, которые мне предложили сотрудничество. Я такая, еврейская женщина. Мне просто жаба душу давит... Я такая думаю, 80 кусков отдать за свадебное платье. Стандартная расценка 50-80 тысяч гривен — это хорошее платье. Когда есть такая возможность, лучше вложить эти деньги в какой-нибудь важный момент: в свадебное путешествие или какое-то имущество, которое ты хочешь приобрести. Поэтому я просто договорилась о сотрудничестве", — рассказала Тринчер в интервью Tanya Li.

Анна Тринчер / Фото: instagram.com/annatrincher_official

Впрочем, на свадебной церемонии была такая вещь, на которой Анна с мужем не экономила. И Тринчер, и Волошин блогеры, поэтому для них важно качественное видео. Влюбленные пригласили снимать их свадьбу профессионального видеооператора.

"Все примерно в одной стоимости. Это дорогой видеооператор, потому что мы не можем на этом экономить. Тем более, что если для одних людей видеоряд может быть классным, то я же знаю все эти моменты. У меня есть эстетика кадра, я точно понимаю, как это должно выглядеть, у меня есть свое видение. Поэтому мне хочется видеть идеальный контент", – поделилась певица.

Напомним, Анна Тринчер уже и успела поделиться видео со своей свадьбы. Ролик стал клипом к общей лирической композиции супругов "Лише ти і я".

Читайте также: