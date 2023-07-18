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Анна Тринчер рассказала, из-за чего сильно поспорила со своим мужем

Автор
Мария КоробоваМария Коробова
Дата публикации
Просмотры
429
Время на прочтение
1 мин
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Анна Тринчер рассказала, из-за чего сильно поспорила со своим мужем

Анна Тринчер и Александр Волошин / Фото: instagram.com/annatrincher_official

Пара не может найти общий язык относительно домашнего любимца.

Певица Анна Тринчер рассказала о непростой ситуации в браке с блоггером Александром Волошиным.

На днях между парой возник спор, а все из-за планов на будущее. Как рассказала Анна в своем Instagram, Александр загорелся желанием переехать в частный дом и завести собаку породы стафордшир-терьер. Такая идея не очень понравилась исполнительнице, ведь она панически боится собак и не готова, чтобы дома жила такая большая собака.

Тринчер все же согласилась выслушать желание любимого и даже поехала с ним в кинологический центр, чтобы преодолеть свой страх перед собаками. Правда, сердце певицы растопили не большие и сильные четырехлапые, а маленькие пушистики.

"Он хочу стаффа, а я хочу вот такую маленькую бусочку. Что делает?", — спросила поклонников Тринчер.

Анна Тринчер / © instagram.com/annatrincher_official
Анна Тринчер / Фото: instagram.com/annatrincher_official

В комментариях под фото мнения фанов разделились – кто-то посоветовал ей присмотреться лучше к стаффам и дать им шанс, а кто-то наоборот советует сначала завести маленькую собаку.

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Дата публикации
Просмотры
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