Анна Тринчер рассказала, как бабушка испортила ей предложение-сюрприз бойфренда

Артистка призналась, что ей "спалили" предложение.

Украинская певица и блоггер Анна Тринчер рассказала подробности своей помолвки с блоггером Александром Волошиным.

Так, звезда призналась, что предложение-сюрприз возлюбленного ей испортили близкие, поскольку накануне важного события мама и бабушка Анны поссорились с ней из-за того, что она их не предупредила. А Тринчер даже не подозревала об этом.

Так состоялось предложение Тринчер

"Во всем виновата моя ба! Которая абсолютно не понимает, что такое секрет. Саша готовился к предложению целый месяц.. и тут вдруг моя мама решила уехать в Испанию. В день предложения его помощники и мои друзья приглашали всех гостей на сам сюрприз. Должны были они звать именно на "сюрприз" но что-то пошло не так, и они приглашали на предложение руки и сердца. Чтобы это событие точно осталось в секрете - маме Саша ничего не сказал - так как присутствовать она все равно не могла! Тут мою ба приглашает по телефону моя подруга, проговорившая что это большой-большой секрет! Ба конечно это пропускает мимо ушей и немедля звонит маме.. а потом случается очень жесткий скандал", — рассказала подробности конфликта Тринчер.

Певица призналась, что сначала не поняла, о какой свадьбе мама говорит, а уже потом до нее дошло, что речь идет о ее собственном предложении, которое готовит любимый.

К счастью, сейчас уже все помирились и простили друг друга.

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