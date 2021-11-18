Анна Тринчер рассказала, как ее мама и бабушка испортили предложение Волошина

Близкие не поддержали звезду.

Украинская певица и актриса Анна Тринчер, ставшая невестой блогера Александра Волошина, рассказала, как ее родные испортили предложение любимого.

Так, 24-летний бизнесмен решил сделать мгновение как можно масштабнее. На предложении планировалось целое байкшоу и кто-то из владельцев стальной лошади оговорился в Сети, что Тринчер станет невестой. Информация мгновенно дошла до мамы и бабушки певицы, и это известие их шокировало. Так, кроме отца, предавшего семью, Аня потеряла и поддержку родных, которые всегда были с ней. Они начали звонить по телефону звезде с претензиями. Об этом пара эксклюзивно рассказала в программе ЖВЛ.

"Я не ожидала от тебя такого, как ты могла, на свадьбу можете не приглашать", – что-то в таком духе", – призналась Тринчер.

Анна Тринчер с бабушкой / instagram.com/annatrincher_official

Родные не поверили словам Ани, что она ни сном ни духом об сюрпризе. Не верила в реальность всего вокруг и сама девушка, которая говорит, что самый главный сюрприз в ее жизни был испорчен, да еще и родной мамой.

"Говорю: "Мам, ну ты что, серьезно? Только что с бабушкой испортили мне самый важный сюрприз в жизни", – вспомнила звезда.

Анна Тринчер с мамой / instagram.com/jannatrincher

Но перед Сашей девушка и знака не подала, играла по правилам сюрприза до последнего. Относительно неприятия родными ее замужества Тринчер со слезами на глазах говорит, что ее любимого Сашу самые дорогие совсем не знают. В жизни он не такой, как в соцсетях.

"Ни бабушка, ни мама, ни тетя, самые близкие люди, которые должны быть в этот момент рядом, они не поддержали меня", – добавила артистка.

Но Аня верит, что до церемонии у нее еще есть время убедить родных в правильности своего выбора.

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