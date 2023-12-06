Анна Тринчер рассказала, как они с Волошиным делят общее имущество после развода

Украинская певица и блогер Анна Тринчер, которая призналась, что стала причиной их развода с Александром Волошиным, поделилась, как они делят общее имущество.

Тринчер рассказала, что перед тем, как пожениться, они подписали брачный контракт, поэтому вопрос раздела общего имущества для экс-супругов не является критическим. По словам артистки, у них с Волошиным были партнерские отношения и в брачном договоре отмечено, что все, что записано на нее остается ей, и соответственно так же у Александра:

"То есть при подписании договора о разводе мы просто ставим галочку, что у нас нет никаких имущественных претензий друг к другу. Например, Саша подарил мне машину и эта машина на мне. То есть, она остается мне. Его машины на нем, то есть они его. Совместное имущество мы еще не нажили", — рассказала Тринчер в интервью Маше Ефросининой.

Анна Тринчер и Александр Волошин / Фото: instagram.com/voloshyn_xx

Несмотря на то, что вроде бы экс-влюбленные все продумали, тем не менее, призналась Анна, впоследствии она поняла, что все же есть определенный недостаток в их брачном контракте:

"Контракт можно составлять, как ты хочешь. Я говорила Саше, что я не хочу так много работать и я бы хотела, чтобы большую часть моей жизни ты удерживал. То есть я буду зарабатывать, у меня всегда будет свой капитал, но я не хочу, например, делать много рекламы, или я хочу отказываться от концертов, когда у меня нет настроения. Или поехать, условно, на Бали и не думать ни о чем. Так вот в этот же момент я же не дозарабатываю свои деньги, а по брачному контракту, мы, например, разводимся и у меня нет ничего, потому что я в это время "серфила на Бали", — сказала Тринчер.

И посоветовала, что женщине при заключении брачного контракта стоит продумать и этот момент: "К примеру, его имущество вы делите, условно", — привела пример Тринчер.

Анна Тринчер и Александр Волошин / Фото: instagram.com/annatrincher_official

Напомним, ранее экс-муж Анны Тринчер Александр Волошин рассказал, развелись ли они официально.

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