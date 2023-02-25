Анна Тринчер рассказала о курьезной ситуации перед концертом в Польше: "Сбылся самый большой страх"

Певица Анна Тринчер рассказала о случившемся с ней курьезе перед выступлением на концерте в Польше.

Исполнительница должна была петь во время одного из мероприятий за границей. Как рассказала Тринчер в сторис в Instagram, она очень тщательно готовила к важному событию и особенно долго искала тот же наряд. Так, выбор звезды пал на изысканное белое платье с объемной красной накидкой.

"Запомните это платье... В нем я должна выступать. Мы готовились к этому выступлению две недели и я перемерила около 10 платьев от разных брендов", — рассказала Анна.

Фото: instagram.com/annatrincher_official

Однако выступление Тринчер могло и не состояться, ведь за несколько часов до концерта произошел наибольший страх певицы – она заметила, что платья нет.

"Сбылся мой самый большой страх на концерте. У меня был час времени, чтобы сделать себе макияж, собрать все вещи и ехать на выступление, потому что после него мы сразу садились в поезд и домой", — поделилась певица.

Фото: instagram.com/annatrincher_official

Фото: instagram.com/annatrincher_official

В панике исполнительница просмотрела все свои вещи, разобрала чемоданы и обыскала весь номер, но платья так и не было. Оказалось, что Анна забыла ее дома в Киеве. Поэтому Тринчеру пришлось стремительно искать рядом магазин или торговый центр.

Фото: instagram.com/annatrincher_official

"В таком п*здице, такого просто еще не было за всю мою гастрольную карьеру. Я забыла платье дома! Спасибо, что есть ТРЦ под боком. Я очень переживаю, но верю, что Боженька сейчас на моей стороне и он мне поможет "Платье у меня состоит из двух частей и одну часть я взяла, а другие — нет", — взволнованно рассказала певица.

Фото: instagram.com/annatrincher_official

К счастью, певице удалось найти подходящий вариант и выйти на сцену. Никто из зрителей даже не заметил, что с образом звезды что-то не так.

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