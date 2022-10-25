Анна Тринчер рассказала о первой после свадьбы серьезной ссоре с мужем: "Едва не подрались"

Новоиспеченные супруги Анна Тринчер и Александр Волошин только месяц назад поженились, впрочем уже успели серьезно поругаться.

Спор между влюбленными возник из-за того, что исполнительница не хочет менять свою девичью фамилию. А вот Александр мечтает, чтобы его жена стала Волошиной.

Александр Волошин поссорился с Анной Тринчер / Фото: instagram.com/voloshyn_xx

"Тема зашла за смену фамилии, и мы реально поссорились п*здец. Потому что я говорю, что ты должна сменить фамилию, ты можешь оставить псевдоним, можешь быть Тринчер, но фамилия должна быть Волошина. Она вообще просто категорично: "Нет!". Мы чуть не подрались", – рассказал Александр.

Александр Волошин поссорился с Анной Тринчер / Фото: instagram.com/voloshyn_xx

В конфликт новоиспеченных супругов вмешались даже их родители. Впрочем, если мама Александра поддержала невестку и отметила, что нет разницы, какая фамилия, то мама Анны - наоборот. Родной человек певицы считает, что ее дочь должна стать Волошиной.

Анна Тринчер поссорилась с мужем / Фото: instagram.com/annatrincher_official

"Ну, лучше бы не спрашивала", – прокомментировала совет своей мамы Анна.

Анна Тринчер поссорилась с мужем / Фото: instagram.com/annatrincher_official

В общем, фанаты парочки посоветовали им взять двойную фамилию. Хотя Анна считает, что не только она должна быть Тринчер-Волошиной, но и Александр тоже.

Анна Тринчер поссорилась с мужем / Фото: instagram.com/annatrincher_official

Но сам блогер не хочет брать двойную фамилию. Несмотря на то, что Волошину хотелось, чтобы певица взяла его фамилию, он ее заставлять не будет. По словам Александра, этот выбор Анна сделает самостоятельно.

Александр Волошин поссорился с Анной Тринчер / Фото: instagram.com/voloshyn_xx

"Что я думаю на счет ситуации с фамилией. Для меня это важно, но у нас в семье есть такая вещь, что у нас запрещено что-то кого-то заставлять. Я не могу заставлять Аню, чтобы она взяла мою фамилию. Я бы этого очень хотел, потому что я считаю, если не брать мою фамилию, то зачем мы женились. Могли бы просо быть в гражданском браке и все. Я считаю, что жена должна брать фамилию мужа, мне бы так хотелось. Как Аня уже решит, так и будет. В любом случае — это ее выбор, заставлять я ее точно не буду", — добавил Александр.

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