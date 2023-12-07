Анна Тринчер рассказала о психическом расстройстве у Волошина, из-за которого они развелись

Артистка поделилась, что было для нее самым трудным в этих отношениях.

Украинская певица Анна Тринчер, которая рассказала, как они делят имущество с экс-мужем Александром Волошиным, призналась, что пережила за последние полгода.

Развод с Волошиным для Тринчер стал очень болезненным, она очень хотела сохранить семью, впрочем депрессия, в которой находился Александр, оказала большое влияние на их отношения. По словам Анны, самым тяжелым в отношениях с человеком, у которого психическое расстройство, является самому не сойти с ума:

"Труднее всего, не *бнуться самой. Это постоянное ранение тревожных, навязчивых, собственных мыслей. И ты постоянно в этом говне варишься. В этом-то и проблема конкретно депрессии, которая была у Саши, что он уходил в себя и становился очень негативно настроенным ко мне. Я испытывала раздражение", – призналась Тринчер в интервью Маше Ефросининой.

Анна Тринчер и Александр Волошин / Фото: instagram.com/annatrincher_official

В свою очередь, рассказала Анна, она делала все, чтобы спасти брак. Артистка ходила к психологам, чтобы понять, что она делает не так в отношениях:

"Лишь за август я обошла около пяти разных психологов, у которых я была по несколько раз на сеансах. Это буквально каждый день. Это была совершенно разная ценовая политика – от тысячи грн до восьми тыс грн за один час. Я готова была отдавать деньги ради своего счастья и ментального здоровья.У меня был запрос, что я делаю не так, что наши отношения превратились из абсолютного счастья в абсолютное несчастье", – объяснила Тринчер.

Анна Тринчер и Александр Волошин / Фото: instagram.com/annatrincher_official

Анна добавила, что депрессия у Волошина началась полгода назад, ее муж посещал психиатров, лечился медикаментозно. Впрочем, не всегда это давало положительные результаты:

"Он лечился медикаментозно, бесконечные психиатры. Некоторые из них давали рекомендации, которые приводили к ухудшению состояния и давали медикаменты и их дозинг такой, что это приводило к суицидальным мыслям", – рассказала Тринчер.

Анна Тринчер и Александр Волошин / Фото: instagram.com/annatrincher_official

И назвала диагноз, который установили ее теперь уже бывшему мужу:

"У Саши полгода назад началась депрессия. Это клинически поставленный диагноз. Обсессивно-компульсивное расстройство. Я искренне надеялась, что это не влияет на наши отношения, но, когда ты живешь с ментально нездоровым человеком, ты начинаешь тоже ментально болеть, хочешь ты этого или нет. Особенно когда ты любишь очень сильно этого человека. Саша по своему психотипу очень холодный и отстраненный человек, а я очень теплый. Сейчас у него ремиссия, ему гораздо лучше. Он научился справиться с тревожными мыслями", – прокомментировала Тринчер.

Напомним, между тем бывший муж Анны Тринчер ответил на упреки, что их отношения и брак были хайпом.

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