Анна Тринчер рассказала о своих абьюзивных отношениях: "Я плакала каждый день"

Анна Тринчер рассказала о своих абьюзивных отношениях: "Я плакала каждый день"

Также артистка сообщила, что решила жить вместе с новым возлюбленным, скандальным блоггером Александром Волошиным.

Украинская певица и актриса Анна Тринчер поделилась личным.

Так, блогерша решила вспомнить свои абьюзивные отношения. В Instagram-stories исполнительница рассказала, что после разрыва с коллегой по сериалу "Школа" Богданом Осадчуком, она закрутила новый роман. С парнем, имя которого Анна не рассекретила, она начала жить вместе. Впрочем, эти отношения длились недолго и оставили неприятный след.

"Это были сложные отношения... Они меня внутренне сломали. Я ненавидела себя, его. Все было как в тумане. Меня не ценили, не уважали. Я полностью растворилась в своих комплексах, которые всплыли в этих отношениях. Каждый день я просыпалась со словами "как же все достало". Мне было очень плохо, я плакала каждый день. Был абьюз", — поделилась актриса.

instagram.com/annatrincher_official

Тринчер добавила, что в тот период она страдала от сонных параличей. Впрочем, после того, как избранник испортил ей настроение на день рождения, на следующий день Анна собрала вещи и уехала из квартиры к маме.

Сейчас артистка счастлива в отношениях со скандальным блоггером Александром Волошиным. Пара сообщила, что собирается жить вместе и переехать в новую квартиру.

Напомним, на днях Анна Тринчер снова увеличила губы. Результатом процедуры артистка поделилась в фотоблоге.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку