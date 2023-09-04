Анна Тринчер рассказала о заболевании своего мужа: "Психиатр поставил диагноз"

Певица Анна Тринчер поделилась подробностями заболевания своего мужа, блогера Александра Волошина.

Несколько месяцев назад любимый звезды обратился к психиатру, который диагностировал ему повышенную тревожность и прописал употреблять транквилизаторы. Однако, как оказалось, диагноз был ошибочным, поэтому Александр обратился к другому врачу.

Как рассказала Тринчер в своих Instagram-stories, ее муж снова прошел обследование и получил новый результат. Так, у Волошина диагностировали депрессию с обсессивным расстройством.

Анна Тринчер / Фото: instagram.com/annatrincher_official

"Саше психиатр поставил диагноз... Не знаю, как описать точно свои эмоции. Хорошо, что я хотя бы знаю, что происходит", – поделилась Тринчер.

Фото: instagram.com/annatrincher_official

Певица призналась, что для нее эта новость была непростой. Однако Анна продолжает поддерживать своего любимого и готова помогать ему со всеми трудностями.

"Да, мне тяжело... Это мой муж, моя семья, которую я выбрала и буду уже три года, моя опора и мой уют. Скоро годовщина нашей свадьбы и, как сказал церемонимейстер," и в горе, и в радости вместе". Я уверена, что мы все пройдем вместе", — поделилась Тринчер.

Анна Тринчер и Александр Волошин / Фото: instagram.com/annatrincher_official

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