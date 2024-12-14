Анна Тринчер рассказала об общении с Волошином после развода: "Радуюсь, что разговор произошел"

Украинская певица Анна Тринчер высказалась об отношениях с блогером Александром Волошиным после их громкого развода.

Так, пара не вместе с 2023 года. Они расторгли брак и долгое время интриговали фанов своим примирением. Однако Тринчер все же расставила все точки над "i". Как признается блогерша, на самом деле через год после прекращения романа она созвонилась и проговорила с бывшим все свои обиды. Но друзьями они себя назвать не могут. Но Анна уверяет, что это позволило ей почувствовать легкость.

"Мы не остались друзьями с Сашей. У нас была коммуникация в телефонном режиме, закрыли гештальты через год после развода. Радуюсь, что этот разговор произошел. Потому что мне было много чего сказать, потому что я чувствовала, что я живу со стеной. Он эмоционально был атрофированный в тот период. А я оставалась с тем клубком гнева, печали и состояния жертвы, жалости к самой себе. Мне важно было это все было донести и все", – поделилась певица в "Неймовірній правді про зірок".

Анна Тринчер и Александр Волошин / Фото: instagram.com/voloshyn_xx

Более того, Анна утверждает, что теперь она окончательно готова к новым отношениям. Правда, после болезненного публичного разрыва говорит, что не будет афишировать никаких подробностей из следующего романа. И также добавляет, что вообще не готова становиться мамой. По ее мнению, рождение ребенка – это о жертвах, которых он не хочет.

"Нет конфиденциальности. Я не хочу, чтобы о моей личной жизни кто-то знал. Хочу иметь право на ошибку. Я не вижу себя мамой. Не могу представить, что это за ощущение, желание и мотивация отдать свое тело на это", — пояснила артистка.

Напомним, недавно певица Мила Нитич ошеломила новостью о расставании с парнем, сделавшим ей предложение.

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