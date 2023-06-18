Анна Тринчер рассказала об осложнениях после серьезной операции: "Ежедневно езжу к врачу"

Сейчас звезда чувствует себя уже лучше.

Певица и блоггер Анна Тринчер рассказала, как чувствует себя после сложной операции по удалению зубов мудрости.

После хирургического вмешательства в звезды начались осложнения, и дело почти дошло до абсцесса. В комментарии сайта ТСН.ua Анна рассказала, как чувствует себя сейчас и нужно ли ей снова делать операцию.

Так, певица вспомнила, что ухудшение после операции серьезно повлияло на ее здоровье и творческую жизнь. Ведь с отеком на лице певице было очень тяжело выступать, а из-за воспаления она постоянно чувствовала боль.

"Это был такой ад. Это влияло на мою внешность, на мою самооценку, я была постоянно на обезболивающих, тяжело разговаривать и постоянно поднималась температура, потому что это воспалительный процесс", — поделилась Тринчер.

Анна Тринчер / Фото: instagram.com/annatrincher_official

К счастью, певица смогла вовремя предупредить обострение ситуации, ведь не стала медлить и обратилась к врачам. Впрочем, Анна все равно ежедневно должна посещать стоматолога, чтобы полностью остановить воспалительный процесс.

"Благодаря Богу и компетентной клинике, меня реально вытащили из этого состояния. Сейчас уже лучше, но все равно каждый день езжу к врачу, мне промывают там все. Стоматология уже, как мой второй дом", — рассказала певица.

Напомним, что певице провели пятичасовую операцию по удалению четырех зубов мудрости. Долгое время после вмешательства звезда не могла нормально питаться, а также разговаривать из-за сильного отека на всем лице. После того, как Анне сняли швы, у нее возникло гнойное воспаление.

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