Анна Тринчер рассказала, почему любимому пришлось покупать ей еще одно обручальное кольцо

Анна Тринчер рассказала, почему любимому пришлось покупать ей еще одно обручальное кольцо

Также звезда поделилась, какой будет ее свадьба.

Украинская певица Анна Тринчер недавно получила предложение от своего любимого, блогера Александра Волошина.

Как призналась артистка в программе "Светская жизнь", она в течение трех месяцев намекала бойфренду и даже рассказала о каком кольце мечтает. Поэтому Волошин не переживал, что любимая откажет.

"Я заранее немножко намекнула, если будет предложение, то обязательно только с кольцом Cartier, которое оказалось большим. Мы решили не уменьшать, а просто приобрести новое", — объяснила Анна.

Также новоиспеченная невеста призналась, что мечтает о большой громкой свадьбе, такой, чтобы "на всю жизнь".

А подготовку к свадьбе Тринчер начнет с поиска платья. Знаменитость призналась, что у нее будет несколько свадебных нарядов. Один из них он будет выбирать в Париже. Второе ей предложил сшить известный украинский дизайнер.

"Сегодня мы встретились с Андре Таном в партере. Он предложил сделать для меня платье. Поэтому нужно как-то это совместить. Сначала платье от Андре Тана, а затем платье от парижских дизайнеров", – прокомментировала Тринчер.

Читайте также: