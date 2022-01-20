Анна Тринчер расстегнула бандаж и впервые засветила новую грудь

Девушка недавно легла под нож пластического хирурга.

Украинская певица, актриса и блогерша Анна Тринчер только неделю назад сделала себе пластическую операцию по увеличению груди.

Свою новую грудь артистка долгое время не показывала своим поклонникам. Впрочем, фанатам звезды интересно, как же она выглядит после операции. Анна удовлетворила интерес своих подписчиков.

В Instagram-stories знаменитость показала фото, на котором позировала перед камерой в специальном бандаже. Верхнюю одежду Тринчер расстегнула таким образом, что засветила свою новую грудь.

Анна Тринчер похвасталась грудью третьего размера / instagram.com/annatrincher_official

"Впервые показываю вам", — подписала снимок исполнительница.

В настоящее время Анна находится на реабилитации. После операции по увеличению груди она вынуждена носить бандаж. Хотя Тринчер и жалуется, что специальная одежда неудобна и натирает ей кожу.

Анна Тринчер в специальном бандаже / instagram.com/annatrincher_official

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